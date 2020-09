Nuova amichevole alle porte per il Città di Varese

Prosegue senza soste la preparazione del Città di Varese, che continua a sudare agli ordini di mister David Sassarini. Dopo il bel test di Giussano contro la Vis Nova, alle porte per i biancorossi c’è una nuova amichevole.

L’appuntamento è per le ore 16.30 di venerdì 4 settembre, quando Viscomi e compagni saranno ospiti della Solbiatese al centro sportivo “Chinetti” di Solbiate Arno.

Non sarà però il campo principale, in fase di sistemazione, il terreno di gioco della sfida, ma uno dei campi di allenamento alle spalle della tribuna laterale. La gara sarà comunque giocata a porte chiuse.

L’obiettivo del Città di Varese sarà quello di mettere nelle gambe altri minuti di gioco e affinare gli schemi provati in allenamento. Per mister Sassarini un’altra occasione per testare i giocatori che ancora non hanno sottoscritto l’accordo con la società, tra giovani e altri in prova.

La Solbiatese, che ha dominato lo scorso anno il campionato di Prima Categoria, punta a fare un anno di Promozione ambizioso. Sono tanti gli ex Varese che vestiranno il nerazzurro in quest’annata sportiva, a partire dall’allenatore Pierluigi Gennari.