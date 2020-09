Openjobmetis – Germani in diretta da Masnago

Prima palla a due del campionato di Serie A di basket alle ore 17 di oggi, domenica 27 settembre: alla Enerxenia Arena la Openjobmetis ospita la quotata Germani Brescia. Bulleri contro Esposito in panchina, ex grandi azzurri contro. Seguite e commentate con noi la partita nel consueto liveblog targato VareseNews: per intervenire potete scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.