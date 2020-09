Patto sul commercio di Castronno, Sumirago, Albizzate e Caronno Varesino

Un nuovo distretto del commercio coinvolgerà quattro comuni del Varesotto: Albizzate, Caronno Varesino, Sumirago e Castronno, quest’ultimo capofila e promotore dell’iniziativa.

Ad annunciarlo è il sindaco di Castronno, Giuseppe Gabri: «Nessuno di noi lo aveva mai fato prima e noi di Castronno volevamo crearlo: così abbiamo contatto gli altri comuni, che hanno aderito immediatamente. Albizzate si stava attivando in questo senso e, quando ha sentito la nostra proposta, si è affiliato».

Si tratta di quattro piccole realtà paesane situate in territori vicini, che fanno fronte comune per dare slancio al commerci locale, grazie alla programmazione di eventi e iniziative in cui i negozianti saranno coinvolti in prima linea.

«Per ora siamo ancora agli inizi dell’attuazione del progetto, ci stiamo occupando delle questioni burocratiche», spiega il sindaco Gabri: «Non abbiamo ancora deciso alcuna iniziativa; abbiamo contattato Concommercio e Confesercenti, che hanno aderito all’idea e ci sosterranno nelle iniziative». L’iter ha appena mosso i primi passi ed è stato votato dalle varie giunte comunali; «Nel prossimo consiglio comunale – precisa Gabri – coinvolgeremo anche le minoranze nel nostro progetto».