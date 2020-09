In provincia di Varese il 49% dei maggiorenni ha un finanziamento in corso

In Lombardia il 43,4% dei cittadini maggiorenni ha un rapporto di finanziamento in corso. L’accentuazione maggiore si registra a Lodi, con il 50,6%, davanti a Varese, con il 49,6%, e a Pavia, con il 48,0%.

La propensione minore dei cittadini a far ricorso al credito per sostenere i propri progetti di spesa si registra, invece, a Sondrio, con il 29,4%. L’incidenza dei mutui all’interno del portafoglio delle famiglie è più alta rispetto alla media nazionale, con un peso pari al 25,7% sul totale, dato che colloca la regione al 3° posto assoluto della graduatoria nazionale, alle spalle di Friuli Venezia-Giulia ed Emilia Romagna.

I prestiti personali, invece, rappresentano il 30,1% del totale dei contratti di credito attivi mentre i prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi sono il 44,2%. A livello provinciale, Milano guida la classifica regionale per quanto riguarda l’incidenza dei mutui, con una quota del 28,9% (dato che posiziona la provincia al 5° posto a livello nazionale), Como si distingue per un maggiore utilizzo dei prestiti finalizzati, con il 47,7%, mentre Sondrio vanta il primato relativamente ai prestiti personali, con una quota pari al 35,3% sul totale dei contratti di credito attivi.

Per quanto riguarda la rata media mensile, la regione in cui i cittadini hanno sostenuto la rata mensile più elevata è stata il Trentino-Alto Adige, con 432 euro, che precede il Veneto e la Lombardia, entrambe con 377 euro. Entrando nel dettaglio provinciale spicca Sondrio che, con una rata media mensile pari a 420 euro, si posiziona al 2° posto assoluto nella graduatoria nazionale. Seguono Milano con 412 euro e Lecco, con 399 euro. Infine, relativamente all’ammontare residuo per estinguere i finanziamenti attivi troviamo il Trentino-Alto Adige al primo posto del ranking nazionale, con 43.546 euro pro capite, mentre la Lombardia, con 38.436 euro, si colloca al 2° posto assoluto. La provincia lombarda in cui l’esposizione residua è più elevata è Milano, con 51.522 euro (al 2° posto assoluto nel ranking nazionale capeggiato da Bolzano con 52.168 euro), in virtù del peso significativo della componente mutui collegato ad abitazioni di valore sovente superiore alla media. Quella che risulta meno esposta è Sondrio, con un 26.848 euro. (Fonte Agenzia Crif)