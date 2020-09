Saporetti rinforza la difesa della Pro Patria

Giovane, con già un solido bagaglio di esperienza in Serie C e che sposi il progetto della Pro Patria. Ecco l’identikit del nuovo difensore biancoblu, in linea con la campagna acquisti della società di via Ca’ Bianca.

Lorenzo Saporetti, classe 1996, pur avendo solo 24 anni ha già alle spalle quattro stagioni in Serie C. Nato a Forlì, ha giocato nei settori giovanili di Milan – dove ha conquistato il Trofeo di Viareggio – e del Cesena prima di diventare protagonista a Parma contribuendo alla doppia promozione che ha portato i ducali dalla Serie D alla Serie B.

Finita l’esperienza a Parma senza assaggiare la cadetteria, ha vestito le maglie di Fermana e Renate, prima di approdare a Catania dove nell’ultima stagione ha giocato solo poche partite a causa di una serie di infortuni.

Saporetti, mancino alto 187 centimetri, va a completare il reparto arretrato della Pro Patria, dove si giocherà il ruolo di titolare nella difesa a tre di mister Ivan Javorcic.

Il difensore arriva a titolo definitivo firmando un contratto fino al 2021 con opzione di rinnovo per il secondo anno.

Il comunicato del club: