Saronno, Fagioli e Airoldi al ballottaggio

Ballottaggio. Come cinque anni fa, a Saronno sarà il secondo turno a stabilire chi sarà il nuovo sindaco della città degli amaretti.

Alessandro Fagioli e Augusto Airoldi hanno ottenuto rispettivamente poco più del 36 e poco meno del 35 per cento, distanziati da poche decine di voti. Tra il centro destra tiene la Lega, che tocca il 20%, nel centrosinistra il primo partito è il Pd, che sfiora il 18%.

Il dato che emerge e che condizionerà il risultato finale è quello delle liste civiche. Obiettivo Saronno sfonda e tocca il 13%, molto bene anche la lista di Augusto Airoldi che supera il 10%.

Supera la doppia cifra di poco la coalizione di Pierluigi Gilli, quarto dietro Fagioli, Airoldi e la portacolori viola Novella Ciceroni: la civica “Con Saronno” è intorno all’8% e Italia Viva, +Europa e Azione è sotto il 3%.

Male il Movimento 5 Stelle, che non raggiunge il 5%. Nel centrosinistra migliora la performance di 5 anni fa Tu@ Saronno che supera il 6%, nel centrodestra FDI fa meglio di Forza Italia per poche decine di voti, entrambi i partiti intorno al 6%. Male Saronno al Centro, che non raggiunge il 3%.