A Saronno un nuovo metodo per restare in forma

Il 19 settembre in via Volta 7 a Saronno, dalle 15 alle 19, festa di inaugurazione per l’esclusiva Wellness Boutique HYPERB.

Durante l’evento verrà presentato il metodo HYPERB che unisce allenamenti funzionali in piccoli gruppi – seguiti da un personal trainer – a programmi nutrizionali personalizzati e all’osteopatia.

Interverranno Mirko Marangini inventore e founder del metodo Hyperb, il Dott. Pasquale Maranta nutrizionista di fama e ricercatore internazionale presso la Temple University di Philadelphia e Giulia Minora osteopata specializzata nei disturbi temporo-mandibolari, acufeni e cervicalgie.

Mirko Marangini dichiara che “seguendo gli studi più avanzati del settore, gli allenamenti sono stati strutturati per agire contestualmente sui sistemi aerobico e anaerobico, dando luogo a sessioni di combustione dei grassi, aumento della massa muscolare e aumento del metabolismo. I nostri Clienti continueranno a bruciare i grassi in eccesso anche molte ore dopo l’allenamento”.

Insomma un metodo per migliorare la propria vita oltre che la forma fisica.