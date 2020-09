Il sentiero della vita, da medico a invalido. Incontro in biblioteca

alle ore 21.00,sarà alla“G. Battaini” di Castiglione Olona (Via Marconi/Via Monteruzzo) per presentare il suo libro “” (2020, Albatros Editore), racconterà di come la vita ci metta di fronte a prove che sembrano incommensurabili e che cambiano completamente le nostre priorità, spazzando via le nostre certezze.

Durante l’incontro, l’autore metterà a nudo la sua esperienza, tema centrale dell’intera narrazione, mostrando come una grave malattia possa distruggere tutto ciò che si ha faticosamente costruito. La forza principale di questo testo è il riuscire a raccontare in modo semplice e sereno le difficoltà che, nel nostro Paese, una persona con una malattia invalidante si trovi ad affrontare.

Organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castiglione Olona, la serata è ad ingresso libero e sarà arricchita dalla lettura di alcuni estratti del libro a cura di Eulalia Pivato e Anna Tunesi. Per partecipare è necessario prenotarsi contattando il numero 0331.858301 (Uff. Cultura) dal martedì al sabato nell’orario 9.00-12.00 e 15.00-18.00