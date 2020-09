Una serata un po’ agitata a Gallarate

Notte un po’ agitata a Gallarate, con due diversi episodi che hanno “animato” prima la serata, entrambi nella zona vicino alla stazione e a via Borghi.

Primo episodio prima delle 22 di venerdì, zona via Postcastello-via Borghi: un ragazzo di 19 anni è stato fermato e “contenuto” dalla Volante Polizia. Ubriaco perso, ha reagito aggressivamente e si è infilato nei guai: è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio ha attratto una certa attenzione delle persone presenti nei locali in zona. Non c’era quasi nessuno invece intorno all’1 di notte, poco lontano, sempre in via Borghi, ma più verso la piazza della stazione: il 118 e i carabinieri sono intervenuti per un uomo aggredito e lasciato a terra. Si tratta di un 33enne straniero, che è stato portato in ospedale con ferite (codice giallo, non in pericolo di vita).

Che sia stata effettivamente una aggressione è confermato dal tipo di lesioni subite. Il punto è che neppure la vittima ha saputo raccontare esattamente cosa fosse successo: troppo intontito per ricordarlo.