Il servomuto: un punto di incontro tra passato e presente

Il servomuto è un accessorio che veniva utilizzato spesso negli scorsi decenni: era adoperato come attaccapanni, per tenere in ordine i vestiti da indossare il giorno dopo. Nella sua forma originaria questo elemento includeva un supporto per la giacca e uno per i pantaloni, ed era quindi pensato soprattutto per i completi maschili.

Oggi tale oggetto è stato ripreso e reinterpretato in ottica moderna. Non esistono solo modelli da terra, ma anche da parete per una maggiore ottimizzazione dello spazio. Le forme si sono fatte più pulite e decise, i rivestimenti più lucenti, il minimalismo più accentuato. Tutte queste caratteristiche sono indice di una marcata adesione allo stile contemporaneo, nonché della volontà di conciliare passato e presente in un articolo unico.

Quali sono i materiali più diffusi per il servomuto? Quali le tipologie più popolari? Abbiamo rivolto queste domande al team di SmartArredo (smartarredodesign.com), che ci ha mostrato alcuni complementi di qualità disponibili sul mercato. L’obiettivo è contribuire alla valorizzazione degli ambienti indoor, nello specifico delle camere da letto, con un design che da tradizionale diventa esclusivo e di ultima generazione.

Ricorda che il nuovo servomuto è concepito per integrarsi in tutte le stanze senza alcun ingombro, ed è adeguato persino ai monolocali. SmartArredo, del resto, è specializzato nelle soluzioni per i piccoli appartamenti.

Servomuto di legno o di metallo

Tra le principali versioni di servomuto offerte in commercio dobbiamo distinguere, innanzitutto, quelle fabbricate in legno e quelle che invece sono realizzate in metallo. Entrambe le opzioni prevedono determinati vantaggi, e sono sinonimo di bellezza e resistenza.

Se preferisci gli arredi vintage, semplici e sofisticati al tempo stesso, dai un’occhiata ai prodotti in legno. Il massello è apprezzato per la sua robustezza, specialmente se rafforzato contro l’azione dell’umidità e degli sbalzi di temperatura. Le venature e le sfumature naturali del legno sono incredibilmente suggestive, e sono in grado di donare un tocco di eleganza a qualunque camera.



Servomuto Signs in legno massello

Nonostante l’aspetto retrò, tuttavia, un servomuto del genere è comunque all’avanguardia per le linee essenziali e geometriche. L’estetica procede a braccetto con l’utilità e con il comfort: i tuoi abiti saranno conservati in condizioni perfette grazie a questo accessorio. Ti suggeriamo di scegliere il legno se la tua stanza da letto è contraddistinta da finiture classiche, sobrie, nei toni del marrone e del beige.

Il metallo, invece, è più proiettato verso il futuro con i suoi riflessi e le superfici brillanti. Questo materiale può essere modellato in tanti modi diversi, il che consente un’ampia libertà di personalizzazione. Spesso dal metallo hanno origine gli articoli per interni più bizzarri e innovativi, che catturano la luce e attirano l’attenzione con il loro potenziale artistico.

Un servomuto di metallo è ideale per i locali più moderni, e si sposa benissimo con i complementi in vetro e in acciaio. Questa soluzione, inoltre, si abbina armoniosamente a qualsiasi colore, in particolare al nero, al bianco e alle tinte fredde come il blu, il verde scuro e il viola. Il materiale in questione si inserisce con effetto decorativo anche negli ambienti total white, li ravviva e conferisce al tutto un notevole valore aggiunto.

Servomuto da terra o da muro

Su SmartArredo puoi procurarti un servomuto da terra oppure da parete. Il primo è più vicino alla tradizione, mentre il secondo aderisce allo stile contemporaneo e al minimalismo degli elementi sospesi.

Prendiamo in considerazione i modelli da appoggiare al suolo, progettati per sfruttare i centimetri in verticale e adatti soprattutto alle stanze più alte e strette. Signs è una reinterpretazione attuale dell’antico servomuto, è in legno massello di noce e dotato di una struttura solida e stabile; Divina è in acciaio con base di marmo, essenziale nel design e decisamente salvaspazio.



Servomuto Divina in acciaio e marmo

Un altro capolavoro in questa categoria è Quasimodo Crilux, che ti consigliamo se vuoi svecchiare e rinnovare l’arredamento della tua camera da letto. Si utilizzano materiali come il metacrilato per arricchire uno scheletro in metallo verniciato. Oltre alle grucce standard, questo oggetto comprende un pratico piattino dove riporre l’orologio, i gioielli, le chiavi ecc.

E che dire dei prodotti da muro, pensati per ridurre al minimo l’ingombro e per gestire con intelligenza l’area disponibile? La gamma è vasta e trasversale, e include tanto i complementi più semplici quanto quelli impreziositi da ornamenti. Il servomuto KissMe è un’eccellente idea regalo per la tua dolce metà, così come GreenLove; Eden è decorato dalla sagoma di una mela, Pigeons rievoca la forma di due piccioni, MilkyWay combina l’estrema purezza con la funzionalità e la comodità.



Pigeons – Servomuto sagomato

Accessori versatili, confortevoli, basati su un concept che fonde il classico con il moderno. Avere gli indumenti in ordine non è mai stato così facile!