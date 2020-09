Come si corregge la presbiopia

La presbiopia è un disturbo visivo caratterizzato dalla perdita graduale, progressiva e irreversibile della capacità di messa a fuoco da vicino. Questo disturbo non è considerato un un vizio refrattivo, si tratta di una condizione fisiologica legata principalmente all’avanzare dell’età.

La lente naturale che si trova all’interno dell’occhio, all’incirca dopo i 40 anni di età, perde progressivamente la capacità di messa a fuoco e si verifica una diminuzione della capacità accomodativa. Il paziente, generalmente, nota un appannamento della vista e un senso di stanchezza oculare generale oppure durante le attività che vengono svolte ad una distanza ravvicinata.

Cause e sintomi della presbiopia

La principale causa della presbiopia consiste nella perdita di elasticità del cristallino, dovuta principalmente all’età, per cui la messa a fuoco da vicino diminuisce progressivamente. Ma in pratica, cos’è la presbiopia e come si differenzia dagli altri difetti visivi?

La presbiopia può essere definito il “contrario” della miopia, perché è un difetto visivo che causa la perdita di nitidezza e l’offuscamento della vista quando si guarda un oggetto da vicino. Tuttavia, la presbiopia non può essere considerata una ametropia semplice, perché le cause sono ben definite e sono tutte legate all’età.

Quando si riscontra una difficoltà di lettura o di visione da vicino da giovani, il problema potrebbe essere legato ad altri difetti visivi come l’ipermetropia o iperopia. Quest’ultimo, in particolare, condivide una serie di sintomi con la presbiopia ma le cause sono totalmente differenti.

Nel caso della presbiopia, il cristallino si irrigidisce sempre di più con l’avanzare dell’età e non è più in grado di accomodarsi rispetto agli oggetti posti ad una distanza ravvicinata. L’accomodazione è una funzione specifica del sistema oculare svolta esclusivamente dal cristallino.

I sintomi della presbiopia

Come si riconosce la presbiopia?

Il ragionamento deve nascere dal confronto della propria età con l’età media dei pazienti affetti da presbiopia. Successivamente, è buona pratica rispondere a delle semplici domande come: hai difficoltà di lettura? Provo disagio e stanchezza a lavorare di fronte al pc? Ho problemi nella vista da lontano? Ho spesso mal di testa se leggo da vicino?

Dopo aver risposto a queste domande e aver accertato di vedere perfettamente da lontano, è consigliabile effettuare una visita oculistica che conferma o cambia totalmente la diagnosi, grazie all’esperienza e alla professionalità dell’oculista. Prima di effettuare una visita oculistica per la valutazione della presbiopia, l’occhio deve essere riposato.

Come correggere la presbiopia

Questo difetto visivo può essere corretto con gli occhiali da vista, in particolare è possibile scegliere tra le seguenti tipologie di lenti:

Lenti monofocali , permettono di vedere meglio da vicino;

, permettono di vedere meglio da vicino; Lenti bifocali , permettono la visione ad una sola distanza ravvicinata e ad una totale visione da lontano;

, permettono la visione ad una sola distanza ravvicinata e ad una totale visione da lontano; Lenti progressive, permettono di vedere bene a più distanze.

Anche gli amanti delle lenti a contatto possono scegliere tra diverse tipologie di lenti per migliorare i difetti visivi. Nel caso della presbiopia, la soluzione più innovativa riguarda le lenti a contatto multifocali, leggermente differenti dalle lenti per gli occhiali da vista ma pur sempre una soluzione efficiente.