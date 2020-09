Somma Lombardo, l’ultimo appuntamento con Stefano Bellaria

Mancano due giorni alle elezioni del nuovo sindaco di Somma Lombardo – che saranno il 20 e 21 settembre – e ogni coalizione e lista dei tre aspiranti primi cittadini ha preparato gli ultimi appuntamenti elettorali.

Il comizio di Stefano Bellaria sarà venerdì 18 settembre in piazza Vittorio Veneto (ritrovo ore 18.30, inizio dell’evento ore 19.00). Bellaria è l’attuale sindaco uscente, sostenuto da una coalizione di quattro liste: Partito Democratico, Somma al centro, Sinistra per Somma e Somma civica.

Nel frattempo, sulla sua pagina Facebook ha rivolto a tutti i cittadini un messaggio: «Care sommesi e cari sommesi, cinque anni fa abbiamo iniziato un viaggio per cambiare insieme la nostra città. Un percorso che ci ha portato lontano, grazie al vostro contributo, alla vostra presenza attiva alle assemblee di quartiere, alla vostra partecipazione alle iniziative pubbliche e agli eventi. Se ora Somma è un po’ più bella, vivibile e cosa, si sente più comunità, è frutto di questo gioco di squadra. Per me è stato un viaggio entusiasmante, certo, non facile, soprattutto negli ultimi mesi, ma che sono onorato di aver affrontato con voi. Ora vogliamo ripartire verso nuove mete, verso nuovi orizzonti, nuove possibilità. E anche questa volta vogliamo farlo insieme».