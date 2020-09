Spaccata e furto alla TdGroup

Un nuovo furto con scasso alla Td-Group di Galliate Lombardo. I ladri si sono introdotti nella notte passando da un capannone confinante. Da lì hanno spaccato un muro e hanno trafugato merce e macchinari. A poco è servito il sistema di allarme perché accorsa la vigilanza non ha trovato segni di effrazione nel perimetro della proprietà.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri. In passato c’erano stati altri episodi nel 2016 e due anni dopo. Quasi un appuntamento fisso per un’azienda che non ha oggetti di grandi valori nel proprio stabilimento.

“Ricominciano le visite. – Ci racconta Diego Trogher, fondatore e proprietario dell’azienda – L’autunno porta male. È vero che abbiamo dei macchinari e anche tanti prodotti, però i danni che fanno non sono proporzionati assolutamente al valore della merce. Le forze dell’ordine fanno la loro parte con attenzione, ma servirebbe un impegno di tutti perché i ladri appena trovano un varco si attivano”.

Quello della notte scorsa è il terzo furto in quattro anni e la richiesta, come nelle passate occasioni è quella di una maggiore vigilanza su tutta l’area che è spesso soggetta ad azioni delittuose.