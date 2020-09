Come sta andando l’epidemia in provincia? Il report di Ats Insubria spiega poco

Come sta andando l’epidemia in provincia di Varese? A fronte di numeri in salita, quali sono le condizioni dei positivi? Quanti sono ricoverati e quanti in isolamento fiduciario? Qual è la fascia di età più coinvolta? Come sono emersi i nuovi positivi? Quanti focolai sono seguiti con attenzione dal personale di Ats Insubria?

Sono domande che poniamo ripetutamente ad Ats Insubria per potervi dare una fotografia veritiera e aggiornata della situazione pandemica. A distanza di sei mesi, però, sono ancora scarse le notizie che riusciamo a reperire dall’autorità sanitaria Ats Insubria. A fronte del lavoro che i suoi operatori stanno effettuando per individuare i positivi e tracciare i contatti, nulla viene comunicato all’esterno.

Riportiamo, quindi, fedelmente il report settimanale, come lo abbiamo ricevuto (ricordando che il territorio somma le province di Varese e di Como):