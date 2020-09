Il Teatro Franco Parenti arriva in piazza a Gallarate e omaggia don Alberto

Una serata per “tornare a teatro”, anche se il teatro è all’aperto. Ma anche una serata per omaggiare don Alberto Dell’Orto, a poche settimane dalla scomparsa dell’ “anima” del Teatro delle Arti.

Una serata di valore doppio, quella in programma mercoledì 2 settembre: la piazza Libertà di Gallarate vedrà l’arrivo del palco itinerante del Teatro Franco Parenti, una soluzione pensata appunto per far tornare a vivere le recitazione dal vivo in periodo di pandemia.

Ma come detto l’iniziativa, promossa dall’assessorato retto da Claudia Mazzetti, sarà anche occasione per un sentito omaggio a don Alberto Dell’Orto, in virtù del suo rapporto storico con il Teatro Franco Parenti. «Dalla stagione 1973/74 il Franco Parenti è venuto quasi anno» ricorda Riccardo Carù, uno dei volontari che anima l’esperienza del Teatro delle Arti

«Dn Alberto ha avuto una amicizia vera con Franco Parenti, con Andrée Ruth Shammah e con Testori (nella foto sotto, negli anni Settanta). Per questo la Shammah manderà un suo ricordo che in piazza Libertà sarà interpretato da un attore della compagnia».

L’appuntamento è alle ore 21: dopo il momento di ricordo di don Alberto sarà la volta dello spettacolo di Davide Calgaro e dei Camios. La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotare all’indirizzo e-mail ‪ducgallarate@gmail.com. I posti a sedere sono in totale 150 e verranno rispettate le misure di distanziamento sociale.