Telos, nuova occupazione con musica a Saronno

Hanno occupato una porzione della ex Isotta Fraschini, l’enorme area dismessa alle porte del cuore di Saronno, a poca distanza dalla storica sede sgomberata pochi anni fa (nella foto).

Nuova “impresa” dei Telos, il gruppo anarchico saronnese. Musica ad alto volume dalla serata di sabato 19 fino alla mattina di domenica 20 settembre.

L’evento, chiamato “When the night” e annunciato sui profili social del gruppo dallo scorso agosto, è stato organizzato come “serata benefit spese legali a sostegno delle lotte sul territorio”.

Nelle ultime settimane si sono ripetuti i messaggi di rivendicazione di spazi da pare del collettivo anarchico, fino all’occupazione lampo della scorsa serata. Prossimo appuntamento annunciato, quello per il weekend del 25/27 settembre nel quartiere Matteotti al parco di via Leonardo Da Vinci con cineforum, musica e torneo di basket 3vs3, tutto rigorosamente non autorizzato.