Tornano le mascherine “d’alta moda” dell’Alveare

Mascherine eco e solidali per aiutare l’economia e sostenere il territorio. Le metterà in vendita l’associazione “L’Alveare” di Buguggiate domenica 27 settembre dalle 8.30 alle 19 presso il supermercato il Gigante di Daverio.

Realizzate dall’azienda A & F di Azzate che da anni produce tessuti pregiate per grandi marche, fanno parte della nuova “collezione autunno-inverno”: sono protettive con filtrante interno, in fibra naturale, rilavabili. Saranno disponibili anche misure per bambini. Il ricavato della vendita finanzierà gli interventi a favore della comunità dell’associazione Alveare .

“Un’iniziativa che ha il duplice scopo di dare una mano all’azienda che si è riconvertita e raccogliere denaro da reinvestire sul territorio – spiega Ilaria Mai presidentessa dell’Alveare – L’azienda ci ha fornito le mascherine a prezzo di costo e noi le rivenderemo con un leggero sovrapprezzo per raccogliere denaro da investire nei progetti per il nostro paese. Dovremo portare ancora per parecchio tempo la mascherina, almeno fino a quando non ci sarà il vaccino. Utilizzare le monouso ci porterà a creare montagne di rifiuti e come associazione che si occupa di tutela ambientale siamo particolarmente sensibili al tema. Inoltre indossare per molte ore la chirurgica non è facilissimo e spesso viene naturale il gesto di abbassarle. Questo con le nostre mascherine non succede“