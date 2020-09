Trentesimo congresso provinciale delle Acli tra presente e futuro

“Acli 2020. Più eguali. Viviamo il presente, costruiamo il futuro” è il titolo del 30° Congresso provinciale delle Acli di Varese che si terrà sabato 26 settembre 2020 a partire dalle ore 9.00 presso il centro Congressi di Ville Ponti a Varese.

L’emergenza sanitaria Covid-19 aveva interrotto, la scorsa primavera, il percorso congressuale che l’ Associazione stava celebrando. Con la graduale ripresa delle attività, negli oltre 60 Circoli della provincia, i lavori di preparazione al congresso sono ripresi e nei mesi estivi si sono tenute le Assemblee che hanno eletto i 124 delegati che sabato saranno chiamati a rinnovare gli Organi provinciali.

Il Congresso sarà un momento di grande importanza e di reale partecipazione alla vita democratica dell’intero movimento delle Acli di Varese, che nella provincia conta oltre 7.200 soci, il momento in cui si esprime la vivacità e la democrazia interna.

L’incontro sarà occasione per presentare il bilancio del doppio mandato del Presidente uscente, Filippo Pinzone e per pensare al futuro: con l’elezione dei membri del nuovo Consiglio provinciale e dei delegati ai Congressi regionale e nazionale delle Acli; dando spazio per approfondire e cogliere le istanze territoriali e far maturare le scelte e le linee politiche programmatiche della associazione per i prossimi quattro anni.

Sabato a Ville Ponti le Acli saranno presenti con tutti i loro ambiti di impegno. Le Acli di Varese sono infatti molto articolate: oltre all’impegno dei circoli presenti capillarmente in tutto il Varesotto, fanno capo all’associazione un’articolata serie di servizi, sviluppati attraverso il Patronato, il Centro di Assistenza Fiscale e l’ente di formazione professionale Enaip e numerose Associazioni pensate per dare una risposta specifica agli interessi delle persone: lo sport (Unione Sportiva Acli); la cultura e alla musica (Acli Arte e Spettacolo); il turismo sociale (Centro Turistico

Acli), l’ambiente (Acli Terra), il volontariato (Associazione Volontari Acli Lombardia); gli anziani (Federazione Anziani Pensionati Acli).

I lavori del Congresso si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti per la prevenzione del Covid-19 e saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione @AcliProvincialiVarese