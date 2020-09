Una passeggiata teatrale sui sentieri della Valganna e della Valcuvia

Archaeo è una passeggiata teatrale nella natura che e si terrà nel week end del 12 e 13 settembre lungo i circuiti ciclopedonali del territorio che si dipana tra la Valganna e la Valcuvia, con partenza dalla cappella di San Gemolo e arrivo alle cascate di Ferrera.

Il percorso nella natura prevede soste in diversi luoghi di particolare interesse storico e culturale dell’alto Varesotto, con incursioni teatrali e installazioni artistiche.

L’iniziativa è progettata e realizzata dall’Associazione Teatro Periferico, con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto, ed è rivolta ad un pubblico di adulti e ragazzi nel rispetto delle norme anti-Covid, sia nel percorso all’aperto, sia nelle soste in luoghi chiusi.

La passeggiata, con partenza alle 9.30 dalla cappella di San Gemolo e arrivo alle 17.30 alle cascate di Ferrera, sarà accompagnata da volontari del Cai e di Legambiente che forniranno interessanti notizie naturalistiche sul lago di Ganna, il lago di Ghirla, le cascate di Ferrera e siti storici come l’Abbazia di Ganna e il Maglio. Durante l’intero percorso sono previste soste allietate con musica dal vivo eseguita dal duetto faluto-arpa Flhar Sisters, incursioni di commedia dell’arte con gli attori di Teatro Periferico e tableaux vivants che vedono la partecipazione di giovani del territorio, anche nei pressi del Mulino Rigamonti e la Fornace Ibis.

Il pranzo al sacco, non compreso nella quota di partecipazione (10 euro), si potrà consumare in aree predisposte ad accogliere il gruppo in sicurezza. Prenotazione obbligatoria: 334.1185848 – 347.1731584 – info@teatroperiferico.it

ARCHAEO.Una passeggiata teatrale nella natura

Date: 12 e 13 settembre 2020

Orario: partenza 9.30 Cappella di San Gemolo (Valganna – Va) | Arrivo 17.30 Cascate di Ferrera

(Grantola – Va)

Pubblico: adulti e ragazzi

Costi: 10 euro (pranzo al sacco a carico dei partecipanti)

Prenotazione obbligatoria (anche WhatsApp): 334.1185848 – 347.1731584 –

info@teatroperiferico.it

www.teatroperiferico.it.