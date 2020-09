Viaggio in USA? Ecco il memorandum delle cose da fare prima di partire

Vuoi realizzare il tuo sogno e organizzare il tuo ambito viaggio verso le Americhe? Ancora la situazione data la pandemia mondiale che ha messo a dura prova i nostri spostamenti non ci permette di viaggiare in tutta tranquillità. Ma nel frattempo possiamo iniziare ad organizzare il nostro viaggio nei minimi dettagli, dedicando il giusto tempo senza trascurare ogni minimo particolare.

L’assicurazione viaggio

Un piccolo infortunio o lo smarrimento della valigia si trasformano in un vero e proprio incubo quando siamo lontani da casa, proprio per questo è importante considerare l’acquisto di assicurazioni viaggio complete, che ti proteggano e ti facciano partire tranquillo, come quelle proposte da AIG. L’ assicurazione viaggio USA ad esempio, ti tutela in caso di smarrimento dei bagagli e copre anche le eventuali spese sanitarie. Si tratta di assicurazioni che servono proprio a coprire tutte le necessità di chi è in viaggio, a distanza di tanti chilometri da casa e si trova a dover far fronte ai tipici imprevisti che tutti abbiamo vissuto almeno una volta nella vita.

Organizzare un viaggio in USA: le procedure

L’organizzazione di un viaggio in USA, soprattutto di questi tempi, non è come quella per le mete europee. Difatti è fondamentale essere muniti di passaporto, visto di ingresso e assicurazione sanitaria. Per metterti in regola, quindi, ti consigliamo di pianificare il viaggio con un certo anticipo senza ridurti all’ultimo. Devi sapere che dal 2009 per visitare gli Stati Uniti occorre verificare la scadenza del passaporto perché questa deve esser valida oltre i sei mesi rispetto alla data del rientro in Italia. Se parti a gennaio 2021 e hai intenzione di rientrare a febbraio nel 2021, il passaporto non deve scadere fino a luglio 2021.

ESTA e Visa Waiver Program

Per i cittadini di Paesi che aderiscono al programma Visa Waiver Program non è necessario il visto ma l’autorizzazione online ESTA, l’acronimo di Electronic System For Travel Authorization. Questa autorizzazione ha una durata di due anni dalla data di emissione e, quindi, consente di entrare negli USA anche più volte. Ovviamente per usufruire di questo tipo di autorizzazione il viaggio in USA non dovrà durare oltre i novanta giorni e, per averla, occorre presentare anche il biglietto aereo con indicata la data di ritorno.

La richiesta può essere depositata fino ad almeno 72 ore prima del viaggio verso gli States ma è sempre preferibile agire con un certo anticipo per evitare problemi o intoppi. Per avere questo documento basta collegarsi sul sito ufficiale di ESTA e completare il modulo di domanda. Solitamente la risposta è immediata e può essere negativa, positiva o in fase di accettazione. Se questa verrà negata occorrerà rivolgersi al Consolato e accertare le motivazioni per cui è stata rifiutata. Nella maggior parte dei casi ci sono incoerenze o errori sui dati anagrafici riportati nella domanda per cui consigliamo di procedere con molta attenzione.

Altre informazioni utili

Ovviamente servirà anche un’assicurazione viaggio per tutelarti contro quelli che sono gli incidenti più tipici come lo smarrimento delle valigie o un piccolo infortunio. Di questi tempi il viaggio all’estero, soprattutto al di fuori dell’Euro Zona, potrebbe essere soggetto a restrizioni e limitazioni. Per questo è consigliabile pianificare con meticolosità l’itinerario di viaggio, prevedendo tutti gli accorgimenti necessari per partire e tornare sani. Il rilascio dei visti di accesso è ricominciato ufficialmente dal 20 luglio 2020 ma l’accesso è stabilito in maniera insindacabile dai funzionari preposti e, dunque, potrebbero verificarsi delle restrizioni.

Il proclami Presidenziali hanno stabilito che i visti lavorativi e di studio sono prioritari ma, anche in questo caso, potrebbero essere previste delle restrizioni. Ovviamente dovrai prestare attenzione alla tua salute, igienizzando le mani e indossando la mascherina nei luoghi ad alto transito di persone. Le norme anti-contagio sono le medesime in tutto il mondo per cui, se hai sintomi o credi di essere entrato in contatto con una persona positiva al virus, procedi agli accertamenti prima di rientrare in contatto con i tuoi cari e i tuoi amici.