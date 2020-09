A Volandia un’estate da 15mila visitatori

Quindicimila visitatori: un buon risultato per l’estate di Volandia, il parco e museo del volo a un passo da Malpensa, che già dal 22 maggio ha riaperto i battenti dopo il lookdown e che ora si prepara ad un autunno ricco – come ogni anno – di novità.

La prima novità in ordine di tempo riguarda il servizio di ristorazione, interrotto durante l’emergenza Covid, che riprenderà da sabato 5 settembre con una nuova formula più agile e snella: ovvero un fast food in cui saranno disponibili vari tipi di hamburger e menu per i bambini. Gli spazi all’interno della sala da pranzo sono stati ripensati per garantire la massima sicurezza ai visitatori. Al momento – fanno sapere dalla direzione del museo – il servizio è attivo solo nel weekend e nei giorni festivi.

Un altro tassello nel percorso di ritorno alla normalità reso possibile anche alla collaborazione dei volontari del museo impegnati a presidiare i padiglioni e a garantire il rispetto delle norme anti-Covid. E proprio a loro è dedicata la serata di giovedì 10, che prende il via alle 18.30, con l’inaugurazione, aperta al pubblico e alle autorità, del Yakovlev Yak 40: un aeromobile già esposto al museo, prodotto in Unione Sovietica dal 1966 al 1981, noto in Italia per essere stato uno degli aerei pilotati da Fiorenza de Bernardi, prima donna italiana a svolgere la professione di pilota di linea e recentemente balzato agli onori della cronaca per aver fatto da scenografia all’Air Show di Linate dell’ottobre scorso durante il concerto dei Rockin’1000.

La serata si chiuderà con l’accensione del Jet Provost il cui rombo, ogni domenica alle ore 16, allieta le orecchie del pubblico del museo.