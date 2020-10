Accordo Leonardo-Enav per rendere più sicuro e sostenibile l’impiego di elicotteri

Leonardo ed Enav (Ente nazionale aviazione civile) hanno sottoscritto un accordo con lo scopo di modernizzare e rendere più sicuro, efficiente e sostenibile l’impiego degli elicotteri e l’utilizzo dello spazio aereo sfruttando le più avanzate tecnologie dedicate alla navigazione.

Con questo accordo, Enav, società per azioni controllata dal ministero dell’Economia e delle finanze, e Leonardo, colosso anch’esso pubblico leader nel settore aerospaziale, hanno avviato una collaborazione per offrire agli operatori di elicotteri prodotti e servizi nel campo della navigazione strumentale avanzata contribuendo a rinnovare anche le infrastrutture collegate. Un binomio che promette bene, considerato che da una parte ci sono le capacità industriali di Leonardo nella progettazione, industrializzazione, fornitura e supporto di elicotteri moderni e performanti, dall’altra l’expertise di Enav nello sviluppo e gestione dello spazio aereo in Italia e all’estero.

L’accordo consentirà ai due partner di definire e fornire soluzioni integrate a operatori privati e istituzionali in Italia e all’estero, dando vita a un’iniziativa unica oggi a livello internazionale, contribuendo anche agli obiettivi del Paese in termini di sostenibilità, digitalizzazione e sicurezza delle infrastrutture critiche italiane, di cui entrambe i partner sono importanti stakeholder.

Attualmente, infatti, le infrastrutture a servizio della navigazione aerea, in particolare le procedure di volo e la definizione degli spazi aerei, sono concepite e realizzate per supportare principalmente le operazioni di velivoli ad ala fissa, limitando le potenzialità e la versatilità nello spostamento offerte dall’ala rotante. Gli elicotteri, proprio per loro caratteristiche intrinseche, hanno grande flessibilità e un maggior grado di libertà di manovra rappresentato, tra l’altro, dalla capacità di decollo e atterraggio verticale e dal volo stazionario.

Gli elevati standard certificativi degli elicotteri di Leonardo, con i loro sistemi ed equipaggiamenti avanzati, rendono già oggi possibile lo sviluppo e l’uso di procedure di volo conformi ai moderni requisiti della cosiddetta Performance Based Navigation (“PBN”) a supporto delle diverse fasi del volo ed ENAV è all’avanguardia, già da anni, nella progettazione di procedure PBN sia su ala fissa che su ala rotante.

Le procedure di volo PBN, implementate tramite la navigazione satellitare avanzata, contribuiscono in modo significativo all’ottimizzazione dell’uso dello spazio aereo. Esse infatti garantiscono un incremento della sicurezza delle operazioni di volo grazie alla più elevata precisione nella navigazione e nelle procedure di avvicinamento e atterraggio, fondamentale in particolare in condizioni meteo complesse, affiancando o superando i più tradizionali sistemi basati su stazioni a terra (le cosiddette “radioassistenze”).

Le procedure PBN permettono inoltre di ridurre le emissioni inquinanti e l’impatto acustico grazie a rotte dedicate e maggior efficienza. Trasporto passeggeri, elisoccorso, operazioni di protezione civile, sorveglianza e antincendio in tutte le condizioni meteo, di giorno e di notte, sono tra i principali ambiti applicativi che possono avvantaggiarsi di questo avanzamento tecnologico.