Addio Don Berry, ci mancherà la tua risata

Si è spento Roberto Beretta, Don Berry per gli amici, uno degli ospiti storici del centro diurno Il Viandante di Varese. Il ricordo di Maria Rosa Sabella, anima e responsabile del Viandante fino alla chiusura, avvenuta lo scorso 31 agosto.

Ciao Don Berry, te ne sei andato in punta di piedi, come era tua abitudine arrivare al Viandante.

Mi mancheranno il tuo “Buongiorno signora MariaRosa” e le sviolinate interminabili per un panino. Non mi hai più spiegato perché il Manzoni non doveva scrivere i Promessi Sposi, ma adesso probabilmente potrai spiegarlo a lui.

Mancherai a noi tutti e ai tuoi “amici di merenda”, ci mancherà quella risata prorompente che spesso infastidiva chi al Viandante dormiva, ma che poi coinvolgeva un po’ tutti.

Molti ti hanno visto strisciare per le strade e probabilmente sei stato scansato perché quando esageravi eri maleodorante e parlavi a sproposito, ma a chi è stato permesso di conoscerti e di chiacchierare con te, ha potuto guardare oltre, ha potuto guardare i tuoi occhi in alcuni momenti dolci, in altri penetranti e che in altri momenti ancora si riempivano di lacrime pensando ai tuoi legami perduti.

Una scelta di vita che negli ultimi anni ti stava un pochino stretta, che cominciava a pesare, una scelta di vita a cui non potevi e non volevi rinunciare nonostante sentissi che piano piano ti stava perdendo sempre di più, come quando al Viandante scuotendo la testa e ad occhi bassi mi dicevi “Signora MariaRosa non ne posso più”… poi uno schizzo, un’occhiata al quadretto con il faro che mi avevi regalato e un sogghigno che ti riportava sulla tua strada con il fedele Bacco in tasca.

Buona nuova vita Don Berry, ti auguro di trovare quello che qui non hai trovato e che noi non siamo riusciti a darti.

Maria Rosa