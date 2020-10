Addio a Sean Connery, il leggendario James Bond 

Sean Connery è morto nel sonno, dopo aver combattuto una lunga malattia, a Nassau capitale delle Bahamas. L’attore scozzese, icona del cinema mondiale aveva compiuto 90 anni ad agosto.

È il primo e iconico interprete di James Bond; ha dimostrato nella lunga carriera il suo talento conquistando un Oscar nel 1988 come miglior attore protagonista ne Gli intoccabili, due Bafta e tre Golden Globe.

È comparso in sette dei film della saga James Bond nata nel 1953 dalla penna dello scrittore britannico Ian Fleming e che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Ha poi rivestito moltissimi altri ruoli in film di successo tra cui Caccia a ottobre rosso, Indiana Jones e l’ultima crociata, The Rock, Robin Hood – Principe dei ladri, Sol Levante, Mato grosso, Il primo cavaliere, Avengers – Agenti speciali e Scoprendo Forrester. È stato nominato ‘Sir’ dalla regina nel 2000 e ha ottenuto numerosi premi tra cui un Oscar nel 1988 come attore de “Gli intoccabili”, a fianco di Robert De Niro e Kevin Costner, due premi Bafta e tre Golden Globe.

Sono in tantissimi coloro che lo stanno ricordando sui social:

«La Scozia è in lutto – ha scritto la premier scozzese, Nicola Sturgeon, su Twitter -. Mi si è spezzato il cuore dopo aver saputo della morte di Sir Sean Connery. Il nostro Paese piange uno dei suoi figli più amati. Sean è nato in una famiglia operaia di Edimburgo e grazie al talento e al duro lavoro è diventato un’icona del cinema internazionale e uno degli attori più affermati al mondo».

«Un mito che se ne va», ha commentato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni su Twitter.

«Sean Connery, un grande attore, un uomo colto, ironico e affascinante. Resta un’icona del Cinema e una grande testimonianza di un James Bond unico e irripetibile. Sono vicino a tutta la sua famiglia» ha scritto invece il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis.