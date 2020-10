Al teatro Castellani di Azzate c’è “Un losco al sole”

“Valbossa IN Rosa” va avanti: tra limitazioni dovute alle nuove disposizioni governative e qualche evento cancellato, la manifestazione che vuole promuovere la prevenzione del tumore al seno, sta colorando di rosa i 17 Comuni che hanno aderito all’iniziativa benefica.

In attesa del clou rappresentato dal Super Open Day di sabato 24 ottobre, nel quale saranno effettuate in contemporanea visite senologiche gratuite negli ambulatori di tutti e 17 i centri aderenti, i riflettori sono ora accesi sulla doppia serata – ingresso gratuito con offerta libera ma con prenotazione – al Teatro Castellani di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre nelle quali andrà in scena la divertente commedia “Un losco al sole” (biglietti ancora disponibili, telefonare al numero 339.6779440), scritta e diretta da Fabio Corradi.

Sabato 17 ottobre, sempre ad Azzate ma nella sala consiliare del municipio, sarà invece inaugurata la Mostra d’Arte dell’Associazione degli Artisti indipendenti di Varese che resterà aperta per due weekend (17-18 e 24-25 ottobre) in abbinamento al premio Luigi Pedretti. Mentre domenica 18 ottobre, dalle ore 12, ci sarà il primo appuntamento in piazza della Pesa (l’altro è previsto per domenica 25 ottobre) con la castagnata proposta dall’associazione di promozione sociale IN Valbossa in collaborazione con il gruppo di Azzate dell’Associazione Nazionale Alpini.