Alcolici a quattro minorenni, sanzionato bar di Busto Arsizio

Proseguono i controlli serali in centro città da parte delle pattuglie del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e della Polizia Locale.

I poliziotti hanno controllato un bar in corso Europa, dove le pattuglie hanno identificato tra gli avventori quattro minorenni intenti a consumare cocktail a base di alcolici anche ad alta gradazione. Gli accertamenti effettuati sul posto hanno dimostrato che tutti e quattro i minori avevano acquistato le bevande nel locale e che i bicchieri erano stati loro somministrati dal personale dietro il bancone senza assumere informazioni sulla loro età.

Trattandosi di quattro minorenni di età superiore ai sedici anni, nei confronti del titolare sonno previsti verbali per violazioni amministrative sanzionate con ammenda da 250 a 1000 Euro, da moltiplicarsi per quattro.