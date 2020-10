Astuti: “Massima attenzione ai focolai Covid negli ospedali”

I focolai di Covid-19 individuati in tre ospedali del territorio hanno messo in allarme le autorità e i cittadini: sulla questione è intervenuto con un comunicato anche Samuele Astuti, consigliere regionale varesino del Partito Democratico che reclama la massima attenzione a riguardo.

«Sono già tre gli ospedali della provincia di Varese che hanno registrato casi positivi al covid, Angera, Luino e Gallarate. I casi sono un chiaro sintomo di una vulnerabilità delle strutture che, dopo i tanti mesi di emergenza, speravamo fosse scongiurata. Senz’altro positivo che i casi siano stati individuati in breve tempo ma ora la necessità è quella di tenere alta la soglia dell’attenzione. Bisogna evitare che si ripeta quanto accaduto nei mesi scorsi, ossia che gli ospedali divengano un veicolo potente del virus e che si sia costretti a fermare l’attività ordinaria di cura, per molti pazienti, dopo i mesi di blocco, non più rinviabile».