Attenzione al cantiere per asfaltature a Samarate

Nuovo lotto di lavori stradali a Samarate: da domani – 20 ottobre 2020 – inizieranno i lavori di fresatura e asfaltatura della via Torino, nel tratto tra l’intersezione di via Dante/via Rimembranze e l’intersezione con via Leonardo da Vinci.

Per chi non è della cittadina: è un tratto della strada principale che va verso San Macario/Cascina Elisa/Quattro strade/Vanzaghello, un chilometro compreso tra l’incrocio con semaforo al centro di Samarate e il bivio per il centro della frazione San Macario.

Come previsto dall’ordinanza già in vigore, i lavori saranno eseguiti istituendo un senso unico alternato. È dunque opportuno prestare la massima attenzione alla segnaletica e ai movieri stradali.