Auto colpisce moto a Busto Arsizio, centauro in ospedale con vari traumi

Scontro tra un’auto e una moto all’incrocio tra via Adua e via Maino a Busto Arsizio. A riportare diversi traumi è stato il motociclista, centrato da una Porsche. L’incidente si è verificato attorno alle 15 e sul posto sono intervenute due mezzi di soccorso sanitario, un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Gallarate e una auto infermieristica da Busto Arsizio (foto di repertorio).

Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano dove gli sono stati riscontrati vari traumi. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due pattuglie del pronto intervento della Polizia Locale di Busto per dirigere il traffico e per i rilievi dell’incidente.