Baristi e ristoratori di Vanzaghello contro il dpcm: “Non ci stiamo e non ci arrendiamo”

Flash mob dei ristoratori e baristi di Vanzaghello davanti al Comune per far sentire la loro voce contro le misure restrittive nei confronti della categoria in vigore da lunedì col nuovo dpcm per frenare il contagio da Sars-Cov2. Nella foto (pubblicata da Pierre Charret su Facebook) si vedono alcuni gestori di locali che sostengono cartelli con tre slogan che mettono in evidenza la grande forza d’animo che li spinge a non arrendersi: noi non ci stiamo, non non ci arrendiamo, sicuri insieme. Nella giornata di oggi proteste simili si sono viste a Samarate, Castano Primo e oggi pomeriggio a Varese.