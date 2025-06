Grave incidente a Vanzaghello tra una moto e un’auto: tre feriti, uno grave

Un grave incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 7 giugno, in via dei Mulini 1 a Vanzaghello.

Lo scontro ha coinvolto un’automobile e una moto, con tre persone rimaste ferite.

L’allarme è scattato alle 18.31: sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, allertati in codice rosso, segnalando la massima gravità dell’accaduto.

A coordinare le operazioni di soccorso è stata Soreu Pianura, che ha inviato sul luogo diversi mezzi: un elicottero del servizio di elisoccorso decollato da Milano, due ambulanze di base e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello. Presenti anche i carabinieri di Legnano, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Coinvolti nell’incidente una donna di 28 anni, un uomo di 29 anni e un altro uomo la cui età non è ancora stata comunicata. Uno di loro è stato portato all’ospedale in codice rosso con l’elisoccorso, cioè con il codice di massima gravità mentre gli altri due sono stati trasportati in codice giallo, cioè in condizioni serie ma non in pericolo di vita. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul posto prima di procedere al trasporto in ospedale.