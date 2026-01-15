Incidente sulla superstrada di Malpensa, chiuso tratto di strada a Vanzaghello
Scontro frontale sulla bretella di Malpensa a Vanzaghello. Il traffico è stato deviato sulla rete locale per permettere i soccorsi e la pulizia della strada
Un incidente stradale tra due automobili ha bloccato la circolazione nel tardo pomeriggio di giovedì 15 gennaio lungo la strada statale 336, la bretella stradale che si collega dell’aeroporto di Malpensa. Al momento è chiuso al traffico il km 0,600, in entrambe le direzioni e a Vanzaghello.
(foto d’archivio)
La carreggiata è stata interdetta al transito in entrambe le direzioni di marcia per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, allertati in codice giallo ma usciti verde, oltre agli agenti della Polstrada e al personale tecnico di Anas.
La chiusura del tratto si è resa necessaria per permettere la rimozione dei veicoli e la pulizia del piano stradale dai detriti lasciati dall’impatto.
