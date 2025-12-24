È Simona Vigini la vittima dell’incidente sulla 336. Era moglie dell’ex Frogs Gerardi

È Simona Vigini la donna morta nell’incidente stradale avvenuto nella giornata di martedì 23 dicembre sulla bretella della strada 336, (superstrada della Malpensa), nel tratto compreso tra i comuni di Lonate Pozzolo e Vanzaghello.

La 54enne è deceduta sul colpo a seguito del violentissimo impatto tra l’auto sulla quale viaggiava e un autocarro. Nell’urto la vettura si è accartocciata contro il muro che delimita una piazzola di sosta a bordo strada.

Simona Vigini era la moglie di Raffaele Gerardi, ex giocatore dei Frogs Legnano. Negli anni ‘90 era il center della squadra.

Indagine per omicidio stradale

( foto tratta dalla pagina FB di Simona Vigini)

Le forze di polizia sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. La Procura di Busto Arsizio ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il conducente dell’autocarro coinvolto nell’incidente. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, così come la salma della donna.

Nelle prossime ore l’autorità giudiziaria conferirà l’incarico per l’autopsia, passaggio necessario per completare gli accertamenti e chiarire le cause del decesso.