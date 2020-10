Bonus per gli asili nido, a Samarate conviene anche di più

Anche quest’anno il Comune di Samarate ha presentato domanda di ammissione per Nidi Inps e Nidi Gratis Bonus Regione Lombardia con esito positivo.

«Questo permetterà l’abbattimento delle rette di frequenza, per gli importi eccedenti l’importo rimborsabile dal c.d. “Bonus nidi nazionale”, per i soggetti che avranno i requisiti al riconoscimento del beneficio, un grande aiuto alle famiglie in questo particolare momento di grande difficoltà» dice l’assessore Linda Farinon.

La misura “Nidi gratis – Bonus” prevede l’abbattimento delle rette in favore dei nuclei famigliari con ISEE fino a 20.000 euro delle rette di frequenza degli asili nido pubblici e privati convenzionati, mediante un contributo da erogare direttamente ai Comuni, a copertura dell’intera quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile dall’Inps, c.d. “Bonus nido nazionale”, pari a € 272,72.

«Inoltre, come ulteriore supporto, per presentare domanda Nidi Inps e Nidi Gratis Bonus Regione Lombardia, il Comune di Samarate ha definito con il CAF con cui è convenzionato un costo riservato ai cittadini di Samarate pari a euro 10,00» conclude Farinon. Per appuntamento: CAF ADL Varese 3804763352, è necessario indicare di essere cittadini di Samarate.