Caldana, al posto della castagnata un annullo filatelico

L’Amministrazione Comunale di Cocquio Trevisago informa che domenica 25 ottobre si terrà nella frazione di Caldana un’iniziativa che ci auguriamo possa ottenere un riscontro più che positivo.

Ogni anno nella frazione montana di Caldana nel mese di ottobre si tiene una delle manifestazioni più partecipate di tutta la provincia di Varese, ossia l’”Ottobre Caldanese” (nella foto) : tra caldarroste e bancarelle, questa bellissima frazione da molti anni accoglie migliaia di persone per quattro domeniche consecutive, diventando così teatro di un appuntamento fisso e tanto atteso.

Quest’anno però, data l’emergenza sanitaria in corso, l’associazione SOMS, storica organizzatrice dell’evento, ha dovuto riformulare la programmazione degli eventi domenicali per attenersi alle regole attualmente in vigore: questo ha significato anche un mancato incasso da parte dell’associazione, che solo grazie al ricavato può sostenere le attività culturali che organizza durante l’anno e sostenere i costi della ristrutturazione del teatro.

«Ebbene, per dare un aiuto all’Associazione SOMS», fanno sapere dal Comune «in concomitanza con la tanto attesa riapertura dell’Ufficio Postale di Caldana, abbiamo pensato di realizzare in collaborazione con Poste Italiane un annullo filatelico speciale: domenica 25 ottobre, dalle ore 12 alle ore 18, i cittadini potranno acquistare presso l’ingresso del Teatro di Via Malgarini una cartolina edita da Poste Italiane con tiratura limitata e affrancata con un francobollo emesso appositamente per questa occasione. Alle ore 14 si terrà un momento istituzionale all’aperto alla presenza del Sindaco e del resto dell’Amministrazione Comunale, della Polizia Locale e del personale di Poste Italiane, dalla direttrice dell’ufficio di Cocquio-S.Andrea Laura Orlandi al funzionario delle Poste di Varese dott. Passalacqua; alle ore 15.30 sarete invece invitati in teatro ad uno spettacolo organizzato dalla SOMS (accesso limitato come da DPCM in vigore, prenotazione obbligatoria al numero 3472916920)».

Il ricavato dalla vendita delle cartoline affrancate verrà devoluto all’Associazione SOMS, ed è per questo che invitiamo tutti voi ad acquistare una o più cartoline, da spedire ai vostri cari o da conservare come prezioso oggetto da collezione: un piccolo grande segno di solidarietà in un periodo così difficile per le associazioni, che meritano invece tutto il nostro supporto con la speranza che l’anno prossimo l’Ottobre Caldanese torni ad essere il tradizionale appuntamento che tutti conosciamo e che ogni anno aspettiamo con entusiasmo ed affetto.