Il comune di Varese cerca 10 segretari amministrativi

Nuova opportunità per lavorare in Comune di Varese.

Palazzo Estense ha pubblicato un bando per la ricerca di 10 segretari amministrativi (categoria C1). L’avviso sarà in pubblicazione all’albo pretorio comunale dall’8 ottobre al 9 novembre 2020, sulla pagina “Ricerca di personale/Concorsi” e sulla homepage del sito comunale www.comune.varese.it nello spazio “Leggi la notizia/Ricerca di personale”. Gli aspiranti potranno partecipare alla procedura se in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, nonché di un diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale/diploma di maturità, rilasciato da Istituto Statale o legalmente riconosciuto.

La domanda di partecipazione potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Varese in via Sacco 5 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00; oppure trasmessa con raccomandata A.R., con fotocopia di un documento di riconoscimento, indirizzata a: Comune di Varese – Ufficio Ricerca e Selezione del Personale – Via Sacco n.5 – 21100 Varese; oppure trasmessa per via telematica, da un sito certificato PEC, all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it, facendo fede la data di invio, indicando obbligatoriamente nell’oggetto: “cognome/nome, Concorso n.10 “Segretari amministrativi”.