Conclusa la stagione in Svizzera della funicolare Ritom, stop fino a maggio 2021

Domenica 18 ottobre si concluderà la stagione 2020 della Funicolare Ritom. Tanti gli escursionisti che hanno potuto approfittare delle belle giornate soleggiate estive per percorrere i bei sentieri della Regione Ritom-Piora. In settembre si è registrata una forte presenza di scolaresche ticinesi e di oltre Gottardo che si sono avventurate sul sentiero didattico alla scoperta delle particolarità della zona. Adesso la Funicolare “va in vacanza” per l’inverno e riprenderà il trasporto pubblico domenica 23 maggio 2021; ma prima concedetevi un’ultima passeggiata per ammirare il bellissimo paesaggio autunnale con i suoi splendidi colori.