Coronavirus, 2 casi positivi alla Rsa La Pineta di Tradate

Due casi di Coronavirus alla casa di risposo La Pineta di Tradate. Si tratta di due ospiti anziani che sono stati trovati positivi in ospedale, dove erano stati ricoverati. I due nuclei della struttura dove erano ospitati sono stati isolati e sono state avviate le procedure per la santificazione degli ambienti.

A confermare la situazione è lo stesso direttore Marco Ravasi: «In questi mesi sono state rispettate tutte le procedure di sicurezza, dai dispositivi di protezione per i dipendenti, fino alle plexiglass usato per le visiti con i famigliari. Abbiamo provveduto ad avvisare Ats e a seguire il protocollo necessario. Nei prossimi giorni saranno effettuati i tamponi a tutti i dipendenti e a tutti gli ospiti. Intanto sono state subito sospese tutte le visite in presenza ed è stata potenziata la possibilità degli incontri con le videochiamate. La situazione è sotto controllo e faremo tutto quanto possibile per evitare possa esserci un peggioramento».