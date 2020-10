Coronavirus, otto contagi a Caronno Varesino

Otto casi di contagio da coronavirus a Caronno Varesino. Lo ha annunciato ai cittadini ieri sera, giovedì 15 ottobre, il sindaco Raffaella Galli.

«Purtroppo questa sera mi è stato comunicato che ci sono altri 2 casi di nostri cittadini positivi al covid-19 – ha scritto Galli – . In totale siamo a 8.

Due persone sono ricoverate in ospedale e le altre in quarantena a casa e sotto controllo medico. Io faccio tantissimi auguri a tutti loro di una pronta guarigione», ha concluso il sindaco nella breve nota.