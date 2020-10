Cosa prevedono i nuovi obblighi sull’uso della mascherina

Con l’approvazione del nuovo Dpcm del 7 ottobre 2020 entra in vigore l’estensione dell’obbligo dell’uso della mascherina, sia all’aperto sia al chiuso, con alcuni distinguo, per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre inserito la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 approvato dal Parlamento.

Una volta usciti di casa, i cittadini dovranno avere sempre con sé i dispositivi di protezione sanitaria; vengono ampliate le circostanze in cui bisogna coprire naso e bocca.

«Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi», si legge nel comunicato.

Quando e dove vige l’utilizzo della mascherina?

Nei luoghi chiusi, pubblici e privati, eccezion fatta per la propria abitazione

In tutti i luoghi all’aperto a meno che non sia garantita in maniera continuativa la condizione di isolamento

In auto quando si viaggia con persone che non sono conviventi

Sui luoghi di lavoro?

Nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. In sintesi: la mascherina va portata sempre laddove non siano garantiti degli spazi di isolamento dai colleghi. Esistono poi molte indicazioni più specifiche per ogni situazione lavorativa

All’aperto?

Negli spazi aperti la mascherina va indossata sempre. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi

Quando e dove non è necessario indossarla?

Quando si svolge attività sportiva;

Al bar e al ristorante al momento della consumazione (al banco o al tavolo). Poi va messa;

Nei luoghi di lavoro dove sia garantita la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità.

La mascherina va utilizzata anche in casa?

Non c’è un’indicazione specifica di legge ma viene raccomandato di indossarla se si sta con persone non conviventi e per proteggere persone anziane. «Anche in famiglia dobbiamo stare attenti, raccomando mascherine e distanza per quando si ricevono ospiti a casa amici o parenti – ha detto il premier Conte -. Gli esperti ci dicono che è proprio in queste occasioni che più si diffonde il virus».