App Immuni: scatta l’utilizzo in tutta Italia

Da quest’oggi – lunedì 15 giugno – la app Immuni è attiva su tutto il territorio nazionale dopo una sperimentazione durata alcuni giorni ed effettuata in quattro regioni, ovvero Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia.

L’applicazione per gli smartphone è disponibile dallo scorso 1° giugno ed è stata finora scaricata da 2,2 milioni di italiani, un numero destinato a crescere anche per le campagne pubblicitarie messe in atto dal Governo che punta a un utilizzo massiccio di questo strumento per il contenimento dell’epidemia. Immuni è una app che serve a tracciare i contatti delle persone che avranno scaricato l’app stessa: se uno di questi soggetti dovesse scoprire di essere positivo al Covid-19 (dopo aver effettuato un tampone) potrà comunicare agli operatori sanitari un codice generato da ImmIuni così da sbloccare l’invio di una notifica a tutti coloro che sono entrate in contatto con lui.

Nel caso della app, “entrare in contatto” con una persona infetta significa trovarsi per almeno 15′ a meno di due metri di distanza dal soggetto. Le notifiche saranno disponibili solo per chi, a sua volta, avrà scaricato la app sul proprio telefono. Il “collegamento” tra gli smartphone avviene attraverso il Bluetooth dei diversi dispositivi utilizzati.

Sviluppata dalla società milanese Bending Spoons, la app di tracciamento è stata pensata per garantire l’anonimato nei diversi passaggi del suo funzionamento. Di fatto, chi dovesse ricevere una notifica di essere entrato in contatto con una persona infetta (e quindi di rischiare un contagio) non saprà dove è avvenuto questo tipo di incontro, ne lo sapranno gli operatori sanitari in modo da assicurare la privacy delle persone coinvolte. In questo momento Immuni è disponibile per tutti i telefoni che utilizzano i sistemi operativi iOS (cioè gli iPhone della Apple) e Android; gli sviluppatori sono al lavoro per consentire il download e l’uso della app anche agli smartphone di marca Huawei non compatibili con i sistemi Google.