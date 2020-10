Covid-19, cinque nuovi casi a Rescaldina

Cinque nuovi casi di contagio a Rescaldina. Lo comunica il sindaco Gilles Ielo, ricordando le prescrizioni igienico sanitarie da adottare per contrastare il rischio di contagio e i comportamenti da adottare in caso di conviventi ammalati.

«Gli esiti di negatività dei casi registrati nel mese di settembre – comunica il sindaco Gilles Ielo – avevano azzerato la presenza di casi sul territorio fino ieri, quando sono risultati invece positivi altri 5 cittadini, tutti in regime di isolamento domiciliare e nessun ricoverato.

In continua evoluzione invece la presenza di casi clinici, al momento 22 quelli registrati, cittadini che manifestano sintomi influenzali e sono comunque soggetti al regime di isolamento domiciliare fiduciario. Sono due infine a Rescaldina i cittadini venuti in contatto con casi Covid-19 e sottoposti al regime di isolamento domiciliare. Il sindaco torna quindi a raccomandare la massima cautela nello svolgimento delle attività quotidiane e ricorda in particolare l’obbligatorietà dell’utilizzo della mascherina, la sanificazione di mani e superfici di contatto e il rispetto del distanziamento interpersonale.