Covid, tre giocatrici della Uyba positive

Anche la pallavolo fa i conti con i contagi da Covid. La Uyba, nella serata di venerdì 9 ottobre ha comunicato che tre sue giocatrici sono risultate positive a un controllo svolto mercoledì 7.

Le tre, asintomatiche, sono in isolamento fiduciario, mentre il resto della squadra ha svolto in giornata altri tamponi. L’esito degli esami odierni dirà se la squadra sarà regolarmente in campo per il prossimo turno di campionato di mercoledì 14 ottobre a Brescia.

Al momento anche gli allenamenti sono sospesi, in attesa del responso dei nuovi tamponi svolti.

Il comunicato: