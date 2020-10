Cuvio, un positivo a Covid

Dopo il lockdown e il focolaio alla casa di riposo e lo stop estivo dei contagi, a Cuvio torna l’allarme per il Covid-19.

Nella giornata di oggi, martedì 13 ottobre il sindaco del paese, Enzo Benedusi ha reso noto ai suoi concittadini tramite comunicazione scritta la presenza di un residente contagiato dal virus.

Benedusi augura come di consueto la pronta guarigione, ed esorta tutti a seguire le regole per evitare i contagi: distanziamento sociale, lavaggi frequenti alle mani e uso massiccio delle mascherine, anche in casa fra non conviventi.