Dai Prozac+ ai Sick Tamburo, sul palco Gian Maria Accusani

Gian Maria Accusani sabato sera è allo Spazio 23 di Gallarate. Il fondatore e leader di gruppi come Prozac+ e Sick Tamburo, è in scena con lo spettacolo “Da grande faccio il musicista”. L’artista si presenta per la prima volta al pubblico in veste di narratore di storie ripercorrendo il suo percorso musicale.

Dall’adolescenza ai tempi del The Great Complotto, fino ad arrivare al presente con i Sick Tamburo, passando ovviamente per le altre varie esperienze, come quella dei Prozac+. Gian Maria Accusani racconterà aneddoti su alcune canzoni, sulle scelte che le riguardano, su viaggi musicali e molto atro. Il tutto ovviamente intervallato da alcuni brani eseguiti con chitarra e voce.

I posti saranno limitati, per questo è consigliata la prenotazione, attraverso la pagina Facebook del locale o scrivendo direttamente a Ilaria: 3474912362 o Aldo: 3408158784.

L’ingresso è libero ed è riservato ai soci. È possibile fare la tessera compilando il modulo entro il giorno prima dell’evento ( http://bit.ly/EventiSpazio23Galllarate) e ritira la tua tessera all’entrata dello Spazio23 al costo di 10euro. Ai nuovi soci verrà offerto un drink di benvenuto dopo aver ritirato la tessera. Per la realizzazione della serata è richiesto un contributo di 5euro.