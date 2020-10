“Dateci risposte”, il mondo degli eventi in sit-in a Varese

I lavoratori del settore eventi scenderanno in piazza anche a Varese. “Giovedì mattina, 22 ottobre, alle 10.30 saremo in Piazza del Podestà per un sit-in allegro, colorato, gioioso, come lo siamo noi, rispettando le distanze e indossando la mascherina, per chiedere le risposte mai arrivate in questo periodo”.

“Le chiederemo – prosegue la nota degli organizzatori – senza alcun colore politico, ma solo con i colori dei nostri palloncini, dei trucchi, delle carte, dei fiori e non faremo alcun rumore polemico, ma ci saremo con i nostri strumenti, canteremo e suoneremo. E chiederemo risposte. Al Sindaco di Varese, al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio. Risposte che ci diano la possibilità di continuare a diffondere l’Allegria in sicurezza! Abbiamo bisogno di tutto il sostegno della stampa, per far ricordare che non siamo invisibili, né inutili. E dei cittadini che vorranno esserci con noi. Abbiamo bisogno di riconquistare il riconoscimento della nostra dignità di lavoratori”.

In più occasioni, concludono “il nostro lavoro è stato definito non necessario, praticamente inutile”.