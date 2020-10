Una domenica dedicata alla tradizione ad Albizzate dove la parrocchia, la Pro Loco, il Comune e le associazioni hanno organizzato una domenica di festa nel rispetto delle normative anti-Covid.

Domenica è stato il giorno della festa compatronale della beata vergine del Santo Rosario. Il pomeriggio è stato animato dalla castagnata organizzata dal gruppo degli Alpini e dalle visite guidate all’Oratorio Visconteo di piazza IV Novembre.

In serata, come da tradizione delle celebrazioni religiose in paese ma con alcuni inevitabili modifiche, la statua della Beata Vergine è stata portata da una vettura in visita ai 5 rioni del paese, in piazza S. Mario nella frazione di Valdarno al rione Dinarda, in quello Lavatoio a piazzale Sefro, al parcheggio di via Petrarca e al rione Castello in piazza IV Novembre per la conclusione.