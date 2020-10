È morto Mattia Bross, artista della weld art

È scomparso ieri, martedì 13 ottobre, all’età di 36 anni, Mattia Broggi. Conosciuto nel mondo della weld art come Mattia Bross, era di Morazzone e la sua morte improvvisa lascia una grande dolore tra i familiari e gli amici più stretti, ma anche tra i tanti conoscenti. Mattia lascia la moglie e i due figli.

Mattia Bross era diventato un punto di riferimento per gli amanti dell’arte della saldatura. I suoi profili Facebook e Instagram sono seguiti da migliaia di follower.

La sua passione per la saldatura è iniziata grazie al padre, un famoso costruttore di telai da rally. Mattia, successivamente, ha approfondito gli studi e ottenuto diverse certificazioni, fino a diventare tra i più esperti del settore. Ha fondato il gruppo weld_circus dedicato a artisti in tutto il mondo con passioni per l’arte della saldatura e l’arte del rottame metallico. In queste ore sono molti i messaggi di ricordo e di cordoglio sulle sue pagine social.