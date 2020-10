Eccellenza, Varesina a punteggio pieno

Ci sono due squadre a punteggio pieno dopo due giornate di campionato nel Girone A di Eccellenza.

Una delle due è la Varesina, che passa 2-1 a Milano contro l’Alcione e rimane a punteggio pieno. Due su due anche per l’Accademia Pavese, che espugna 3-0 il campo del Settimo Milanese.

Non disputata per un presunto caso di Covid Castanese – Milano City, il Gavirate viene sconfitto 3-2 in una gara ricca di colpi di scena sul campo del Club Milano. Il Verbano invece cade 3-1 a Calvairate.

Si portano a casa un punto la Vergiatese, 1-1 contro la Base 96, e la Sestese, 0-0 a Verghera. Vincono 2-0 il Pavia sull’Ardor Lazzate e il Varzi sulla Rhodense.

CLASSIFICA: Varesina, Accademia Pavese 6; Sestese, Vogherese, Calvairate, Pavia, Vergiatese 4; Verbano, Ardor Lazzate, Varzi, Club Milano 3; Milano City, Gavirate, Base 96 1; Castanese, Alcione, Rhodense, Settimo Milanese 0.