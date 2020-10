Educare alla finanza, i giovani soci delle Bcc protagonisti di una miniserie

Quattro appuntamenti dedicati all’educazione finanziaria, con particolare attenzione ai temi della finanza cooperativa e mutualistica, costituiscono la web-serie “Le sfide Bcc. Pillole di economia finanziaria” messa a punto da Federcasse (l’associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali) per questo mese di ottobre dedicato all’educazione finanziaria.

Le “sfide” sono quelle che vedono – per ogni puntata (visibile sulla pagina Facebook “BCC Credito Cooperativo”) – due giovani soci di Banche di Credito Cooperativo confrontarsi su tematiche di particolare interesse per i ragazzi: sistemi di pagamento e moneta elettronica, acquisti sicuri on line, credito al consumo, ma anche fondi pensione e previdenza complementare.

Le sfide sono anticipate da pillole formative realizzate da giovani dipendenti di quattro delle 250 BCC e Casse Rurali, postate sui canali social del Credito Cooperativo. A fare da “moderatore”, Emilio Bisignano, giovane socio della Bcc Mediocrati (Cosenza), autore del libro “Alfabetizzazione finanziaria cooperativa e mutualistica” della Fondazione Tertio Millennio, dedicato agli studenti delle scuole secondarie superiori, edito dalla casa editrice Ecra e con la prefazione del direttore di “Avvenire” Marco Tarquinio.

L’iniziativa rientra tra quelle censite ufficialmente dal comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze #OttobreEdufin2020.